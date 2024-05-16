В этом году День вышиванки приходится на 16 мая. Какие невероятные образы можно создать к празднику – далее в материале Life 24.

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Идеи аутентичного образа ко Дню вышиванки

На самом деле вышиванка – является стильным элементом гардероба. Ее можно выгодно обыграть даже с джинсами, кроссовками или жакетами. Впрочем, действительно невероятный образ можно создать, придерживаясь одной линии национального украинского наряда.

Изысканную эстетику вышитых рубашек и украинской одежды в целом демонстрирует культурная блогерша София Безверхая. На своих страницах в тиктоке и инстаграме девушка популяризирует украинскую культуру и вдохновляет тысячи пользователей к созданию эффектных образов. Ее видео и рекомендации особенно пригодятся ко Дню вышиванки.

Так, блогер София повторила образ благородной украинской девушки XIX века с Полтавщины, откуда, к слову, родом и сама инфлюенсерка. Так, для начала девушка надела вышиванку, а затем – юбку, которую ей сшили на заказ. Дополнила образ София Безверхая серьгами, несколькими ожерельями, а также добавила кисник.

Образ благородной украинской девушки: смотрите видео

К слову, блогер также вышивает рубашки собственноручно. Над созданием каждой из них София работает в течение нескольких месяцев.

Образ с вышиванкой, которую девушка создала самостоятельно: смотрите видео

София обожает демонстрировать украинский наряд, поэтому одевает его не только на День вышиванки, но и на другие праздники. Так, на Пасху блогерша надела вышиванку с золотистой вышивкой и длинную белую юбку. Дополнила образ она чокером из бисера и подвеской, а также завязала платок.

Современный образ с вышиванкой: смотрите видео

Блогер неоднократно демонстрировала, что украинскую вышиванку можно сочетать с различными нарядами.

Эффектный образ с красной вышиванкой: смотрите фото

Аутентичные образы украинского блогера просто завораживают взгляд. София Безверхая воспроизводит украинскую культуру и демонстрирует многогранность национального наряда.

Блогерша повторила образ благородной украинской девушки: смотрите фото

Такая работа культурного блогера вдохновляет на повторение и создание собственных образов. Понятное дело, что не каждый имеет в собственном гардеробе этнический наряд, впрочем, ко Дню вышиванки рубашку можно совместить с классическими брюками или юбками. Стоит только добавить аксессуаров: сережек, ожерелья, платки, с которыми образ будет иметь невероятный вид.