В канун Всемирного дня вышиванки Life 24 рассказывает, как выглядели рубашки выдающихся украинцев и что известно об их любви к вышивке.

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Леся Украинка

Леся Украинка известна не только своими творческими достижениями, но и утонченным стилем. Автор любила носить украинские наряды и особенно увлекалась вышивкой.

Уже в 9 лет маленькая писательница создала вышивку на папиной рубашке. Она вышивала рушники, рубашки и продолжала традицию мамы – Елены Пчилки-Косач, которая популяризировала украинские орнаменты в мире, вводя моду на народные костюмы.

Также есть свидетельства, что с большой благодарностью за профессиональную помощь в трудные времена Леся Украинка подарила вышитую рубашку врачу из Ялты, а впоследствии вместе со своей подругой Маргаритой Комаровой создала рушник на могилу Тараса Шевченко. Сейчас он хранится в Национальном музее Шевченко. Есть и фото, на котором вышивальщицы держат на коленях этот рушник, а рядом с ними стоит Михаил Косач.

Леся Украина в народном костюме с вышитым собственноручно рушником на могилу Тарасу Шевченко / Фото музей "Тарасова гора"

Иван Франко

Известные украинцы обычно имели не одну вышитую рубашку. К примеру, писатель, философ и переводчик Иван Франко собрал целую коллекцию, в которой были рубашки из разных регионов Украины. Так, до сих пор сохранилась полтавская вышитая рубашка Франко, которую ему подарила Христя Алчевская. У писателя также были вышитые рубашки от Елены Пчилки и Натальи Кобринской, Ульяны Кравченко.

Кроме того, Франко одевал вышиванки с современным костюмом европейского стиля, чем заслужил звание "законодателя вышитой моды в Украине". Многие в результате подражали его стилю.

Иван Франко в вышитой рубашке / Фото Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко

Соломия Крушельницкая

Соломия Крушельницкая в свое время была признана самой выдающейся певицей мира. И хотя большую часть жизни она провела за границей, в частности в Италии, выдающаяся украинка никогда не гнушалась народной одеждой.

Есть несколько фотографий, на которых Соломия Крушельницкая в разных вышиванках. Говорят, что родные даже выслали певице залещицкую народную одежду (Тернопольщина) в Италию.

Местный художник нарисовал портрет Соломии в этом украинском наряде и работа висела в доме певицы в Виареджо. Кто не приходил в гости, узнал, что Саломея, как ее называли, одета именно в украинский народный костюм.

Соломия Крушельницкая в народном подольском костюме / Фото "Фотографии старого Львова"

Степан Бандера

Исследователям известна только одна фотография, на которой проводник ОУН Степан Бандера одет в украинский народный костюм. Эта фотография была сделана в 1920-х годах.

Согласно предположениям исследователей, Степан Бандера нарядился в казацкий строй, возможно во время одного из молодежных путешествий.

Степан Бандера в вышиванке / Фото "Фотографии старого Львова"

Кстати, недавно эту рубашку Степана Бандеры восстановили в рамках проекта "Вышивка в одежде выдающихся украинцев". Копии вышиванок Бандеры воссоздали в ограниченном количестве, 100 рубашек, чтобы собрать деньги для закупки бронежилетов для воинов. Первую рубашку из коллекции "Бандера Military Style" подарили бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Валерий Залужный с рубашкой Степана Бандеры: смотрите фото

Тарас Шевченко

Ни одного изображения Тараса Шевченко в вышитой рубашке не сохранилось, однако уже хрестоматийным стал его образ в шапке и кожухе. Шевченко ввел моду на национальные черты в одежде среди интеллигенции, одним из первых начал фотографироваться в народном наряде, которого никогда не чурался, и по свидетельствам, на самом деле имел немало собственных рубашек. Одна из них сейчас представлена в доме-музее Тараса Шевченко.

Рубашка Шевченко: смотрите фото

Это мужская рубашка природного сероватого цвета из домотканого отбеленного конопляного полотна, так называемая "чумачка". Вышиванка имеет узкий воротничок, деликатно расшитый "белым по белому".

Кстати, именно эта рубашка изготовлена руками любимой сестры Тараса Шевченко Ярины Бойко.