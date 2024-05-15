У переддень Всесвітнього дня вишиванки Life 24 розповідає, як виглядали сорочки видатних українців та що відомо про їхню любов до вишивки.

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Леся Українка

Леся Українка відома не тільки своїми творчими здобутками, а й витонченим стилем. Авторка полюбляла носити українське вбрання й особливо захоплювалася вишивкою.

Вже у 9 років маленька письменниця створила вишивку на татовій сорочці. Вона вишивала рушники, сорочки й продовжувала традицію мами – Олени Пчілки-Косач, яка популяризувала українські орнаменти у світі, запроваджуючи моду на народні строї.

Також є свідчення, що з великою вдячністю за фахову допомогу в скрутні часи Леся Українка подарувала вишиту сорочку лікарю з Ялти, а згодом разом зі своєю подругою Маргаритою Комаровою створила рушник на могилу Тараса Шевченка. Зараз він зберігається в Національному музеї Шевченка. Є й фото, на якому вишивальниці тримають на колінах цей рушник, а поруч із ними стоїть Михайло Косач.



Леся Україна в народному строї з вишитим власноруч рушником на могилу Тарасові Шевченку / Фото музей "Тарасова гора"

Іван Франко

Відомі українці зазвичай мали не одну вишиту сорочку. До прикладу, письменник, філософ та перекладач Іван Франко зібрав цілу колекцію, у якій були сорочки з різних регіонів України. Так, до сьогодні збереглась полтавська вишивана сорочка Франка, яку йому подарувала Христя Алчевська. У письменника також були вишивані сорочки від Олени Пчілки й Наталії Кобринської, Уляни Кравченко.

Крім того, Франко одягав вишиванки з сучасним костюмом європейського стилю, чим заслужив звання "законодавця вишиваної моди в Україні". Чимало людей у результаті наслідували його стиль.

Іван Франко у вишитій сорочці / Фото Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка

Соломія Крушельницька

Соломія Крушельницька свого часу була визнана найвидатнішою співачкою світу. І хоча велику частину життя вона провела за кордоном, зокрема в Італії, видатна українка ніколи не гребувала народним одягом.

Є кілька світлин, на яких Соломія Крушельницька у різних вишиванках. Кажуть, що рідні навіть вислали співачці заліщицький народний одяг (Тернопільщина) в Італію.

Місцевий художник намалював портрет Соломії у цьому українському вбранні й робота висіла у домі співачки у Віареджо. Хто не приходив у гості, дізнався, що Саломея, як її називали, вбрана саме в український народний стрій.

Соломія Крушельницька в народному подільському строї / Фото "Фотографії старого Львова"

Степан Бандера

Дослідникам відома лише одна світлина, на якій провідник ОУН Степан Бандера одягнений в український народний стрій. Ця фотографія була зроблена у 1920-х роках.

Згідно з припущеннями дослідників, Степан Бандера вбрався у козацький стрій, можливо під час однієї з молодіжних мандрівок.

Степан Бандера у вишиванці / Фото "Фотографії старого Львова"

До речі, нещодавно цю сорочку Степана Бандери відновили у межах проєкту "Вишивка в одязі видатних українців". Копії вишиванок Бандери відтворили в обмеженій кількості, 100 сорочок, щоб зібрати гроші для закупівлі бронежилетів для воїнів. Першу сорочку з колекції "Бандера Military Style" подарували колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Валерій Залужний із сорочкою Степана Бандери: дивіться фото

Тарас Шевченко

Жодного зображення Тараса Шевченка у вишитій сорочці не збереглося, проте вже хрестоматійним став його образ у шапці й кожусі. Шевченко запровадив моду на національні риси в одязі серед інтелігенції, одним із перших почав фотографуватися в народному вбранні, якого ніколи не цурався, та за свідченнями, насправді мав чимало власних сорочок. Одна з них зараз представлена у будинку-музею Тараса Шевченка.

Сорочка Шевченка: дивіться фото

Це чоловіча сорочка природного сіруватого кольору із домотканого вибіленого конопляного полотна, так звана "чумачка". Вишиванка має вузенький комірець, делікатно розшитий "білим по білому".

До речі, саме ця сорочка виготовлена руками улюбленої сестри Тараса Шевченка Ярини Бойко.