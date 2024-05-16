Як зібрати образ з вишиванкою: кадри, які надихнуть на створення автентичного вбрання
Традиційно у третій четвер травня українці в усьому світі святкують День вишиванки. Цей день – чудова нагода створити оригінальний український образ та продемонструвати свою найкращу вишиванку.
Цього року День вишиванки припадає на 16 травня. Які неймовірні образи можна створити до свята – далі у матеріалі Life 24.
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Ідеї автентичного образу до Дня вишиванки
Насправді вишиванка – є стильним елементом гардероба. Її можна вигідно обіграти навіть з джинсами, кросівками чи жакетами. Втім, справді неймовірний образ можна створити, дотримуючись однієї лінії національного українського вбрання.
Вишукану естетику вишитих сорочок та українського вбрання в цілому демонструє культурна блогерка Софія Безверха. На своїх сторінках у тіктоці та інстаграмі дівчина популяризує українську культуру та надихає тисячі користувачів до створення ефектних образів. Її відео та рекомендації особливо стануть у пригоді до Дня вишиванки.
Так, блогерка Софія повторила образ шляхетної української дівчини XIX століття з Полтавщини, звідки, до слова, родом й сама інфлюенсерка. Так, для початку дівчина одягла вишиванку, а потім – спідницю, яку їй пошили на замовлення. Доповнила образ Софія Безверха сережками, кількома намистами, а також додала кісник.
Образ шляхетної української дівчини: дивіться відео
До слова, блогерка також вишиває сорочки власноруч. Над створенням кожної з них Софія працює протягом кількох місяців.
Образ з вишиванкою, яку дівчина створила самотужки: дивіться відео
Софія обожнює демонструвати українське вбрання, тому одягає його не лише на День вишиванки, а й на інші свята. Так, на Великдень блогерка вдягла вишиванку з золотистою вишивкою та довгу білу спідницю. Доповнила образ вона чокером з бісеру та підвіскою, а також зав'язала хустину.
Сучасний образ з вишиванкою: дивіться відео
Блогерка неодноразово демонструвала, що українську вишиванку можна поєднувати з різним вбранням.
Ефектний образ з червоною вишиванкою: дивіться фото
Автентичні образи української блогерки просто зачаровують погляд. Софія Безверха відтворює українську культуру та демонструє багатогранність національного вбрання.
Блогерка повторила образ шляхетної української дівчини: дивіться фото
Така робота культурної блогерки надихає на повторення й створення власних образів. Ясна річ, що не кожен має у власному гардеробі етнічне вбрання, втім до Дня вишиванки сорочку можна поєднати з класичними штанами чи спідницями. Варто лише додати аксесуарів: сережок, намиста, хустини, з якими образ матиме неймовірний вигляд.