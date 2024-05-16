Як зібрати образ з вишиванкою: кадри, які надихнуть на створення автентичного вбрання

Традиційно у третій четвер травня українці в усьому світі святкують День вишиванки. Цей день – чудова нагода створити оригінальний український образ та продемонструвати свою найкращу вишиванку.

Цього року День вишиванки припадає на 16 травня. Які неймовірні образи можна створити до свята – далі у матеріалі Life 24.

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Ідеї автентичного образу до Дня вишиванки

Насправді вишиванка – є стильним елементом гардероба. Її можна вигідно обіграти навіть з джинсами, кросівками чи жакетами. Втім, справді неймовірний образ можна створити, дотримуючись однієї лінії національного українського вбрання.

Вишукану естетику вишитих сорочок та українського вбрання в цілому демонструє культурна блогерка Софія Безверха. На своїх сторінках у тіктоці та інстаграмі дівчина популяризує українську культуру та надихає тисячі користувачів до створення ефектних образів. Її відео та рекомендації особливо стануть у пригоді до Дня вишиванки.

Так, блогерка Софія повторила образ шляхетної української дівчини XIX століття з Полтавщини, звідки, до слова, родом й сама інфлюенсерка. Так, для початку дівчина одягла вишиванку, а потім – спідницю, яку їй пошили на замовлення. Доповнила образ Софія Безверха сережками, кількома намистами, а також додала кісник.

Образ шляхетної української дівчини: дивіться відео

До слова, блогерка також вишиває сорочки власноруч. Над створенням кожної з них Софія працює протягом кількох місяців.

Образ з вишиванкою, яку дівчина створила самотужки: дивіться відео

@krapka.krapka нарешті я вдягнула свою подільську сорочку ? вишивала її в Опішньому кілька місяців тому, а тепер у ній кручуся біля хати 1914 року тут же вишиваю свою наступну, для сестрички. взагалі, дуже багато за сорочками сиджу щодня і не встигаю читати книжки, які хочу. знайшла вихід — величезна бібліотека аудіокнижок у застосунку «Абук». там в класика, і сучасні новинки, які можна послухати в озвучці Жадана, наприклад. чи Павла Вишебаби, чи Соні Сотник. насолода в Абук також є електронні книжки, хто любить читати з гаджетів. дуже зручно, що можна викачати і слухати-читати там, де нема звʼязку: у потязі, на Марсі завантажуйте додаток і вишивайте ще з більшою користю не пожалкуєте! ♬ оригінальний звук - Krapka Krapka

Софія обожнює демонструвати українське вбрання, тому одягає його не лише на День вишиванки, а й на інші свята. Так, на Великдень блогерка вдягла вишиванку з золотистою вишивкою та довгу білу спідницю. Доповнила образ вона чокером з бісеру та підвіскою, а також зав'язала хустину.

Сучасний образ з вишиванкою: дивіться відео

@krapka.krapka хочу поділитися радістю від внутрішньої переміни, що сталося цього року. я з батьками пішла до церкви, для мене це велике досягнення, це значить, що мені морально набагато краще. я відчуваю спокій і радість. дякую захисникам, завдяки яким цей Великдень став можливим ️ #тіктокукраїна #укртікток #пасха ♬ оригінальний звук - Krapka Krapka

Блогерка неодноразово демонструвала, що українську вишиванку можна поєднувати з різним вбранням.

Ефектний образ з червоною вишиванкою: дивіться фото

Автентичні образи української блогерки просто зачаровують погляд. Софія Безверха відтворює українську культуру та демонструє багатогранність національного вбрання.

Блогерка повторила образ шляхетної української дівчини: дивіться фото

Така робота культурної блогерки надихає на повторення й створення власних образів. Ясна річ, що не кожен має у власному гардеробі етнічне вбрання, втім до Дня вишиванки сорочку можна поєднати з класичними штанами чи спідницями. Варто лише додати аксесуарів: сережок, намиста, хустини, з якими образ матиме неймовірний вигляд.