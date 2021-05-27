Нещодавно родина з Массачусетсу звернулась до Кіта Вілле – професійного мисливця за скарбами, який займається цією справою останні 10 років. Близькі родичі розповідали їм: ще у 50-роках їх дідусь заховав у домі багато готівки. Вони завжди думали, що це порожні балачки, проте про всяк випадок вирішили перевірити.

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Кіт озброївся металошукачем і взявся за справу. Він почав з горища і помітив, що в одному місці дошки були вже трохи підняті. А пристрій показав, що під підлогою дійсно є щось заховане.

Кіт скористався металошукачем / Фото YouTube-канал RediscoverLost

Щоб дарма не знімати покриття, чоловік просвердлив маленький отвір, опустив туди камеру ендоскопа і побачив букви та цифри на якомусь металевому предметі. Він зрозумів – це замкова щілина. Кіт обережно зняв дошки та підняв на поверхню металевий ящик. Звісно, ключів від нього у родини не було, тому довелось скористатись звичайним молотком.

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Скриньку довелось відкривати молотком / Фото YouTube-канал RediscoverLost

Коли ж таємничий предмет зрештою відкрили, то були шоковані: там лежали цілі пачки грошей по 5 тисяч доларів, перетягнуті резинками. Усього там було цілих 46 тисяч доларів – цілий статок!

Щойно я розкрив коробку, я побачив старі банкноти, пов’язані з валютними резинками, і зрозумів, що знайшов скарб,

– розповідає Кіт

Під підлогою було 46 тисяч доларів / Фото YouTube-канал RediscoverLost

Шукач скарбів був вражений знахідкою / Фото YouTube-канал RediscoverLost

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Окремі купюри були датовані 1934, 1935 та 1950 роками. Родина не здогадується, для чого їх дідусь заховав під підлогою на горищі таку велику суму готівки. Однак вони дуже раді, що нарешті знайшли ці гроші, адже більше можна не гадати, чи є у їх будинку скарб чи ні.

Більшість купюр збереглись у хорошому стані, а мисливець за скарбами зізнається, що це була одна із найцікавіших його справ за всю професійну практику.