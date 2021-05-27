Недавно семья из Массачусетса обратилась к Киту Вилле – профессиональному охотнику за сокровищами, который занимается этим делом последние 10 лет. Близкие родственники рассказывали им: еще в 50-годах их дедушка спрятал в доме много наличных. Они всегда думали, что это пустые разговоры, однако на всякий случай решили проверить.
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Кот вооружился металлоискателем и взялся за дело. Он начал с чердака и заметил, что в одном месте доски были уже немного приподняты. А устройство показало, что под полом действительно есть что-то спрятано.
Кит воспользовался металлоискателем / Фото YouTube-канал RediscoverLost
Чтобы зря не снимать покрытие, мужчина просверлил маленькое отверстие, опустил туда камеру эндоскопа и увидел буквы и цифры на каком металлическом предмете. Он понял – это замочная скважина. Кит осторожно снял доски и поднял на поверхность металлический ящик. Конечно, ключей от него у семьи не было, поэтому пришлось воспользоваться обычным молотком.
Ящик пришлось открывать молотком / Фото YouTube-канал RediscoverLost
Когда же таинственный предмет в конце концов открыли, то были шокированы: там лежали целые пачки денег по 5 тысяч долларов, перетянутые резинками. Всего там было 46 тысяч долларов – целое состояние!
Только я раскрыл коробку, я увидел старые банкноты, связанные с валютными резинками, и понял, что нашел клад,
– рассказывает Кит
Под полом было 46 тысяч долларов / Фото YouTube-канал RediscoverLost
Кладоискатель был поражен находкой / Фото YouTube-канал RediscoverLost
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Отдельные купюры были датированы 1934, 1935 и 1950 годами. Семья не догадывается, зачем их дедушка спрятал под полом на чердаке такую большую сумму наличных. Однако они очень рады, что наконец нашли эти деньги, ведь больше можно не гадать, есть ли у их дома сокровище или нет.
Большинство купюр сохранились в хорошем состоянии, а охотник за сокровищами признается, что это было одно из самых интересных его дел за всю профессиональную практику.