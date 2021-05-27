Недавно семья из Массачусетса обратилась к Киту Вилле – профессиональному охотнику за сокровищами, который занимается этим делом последние 10 лет. Близкие родственники рассказывали им: еще в 50-годах их дедушка спрятал в доме много наличных. Они всегда думали, что это пустые разговоры, однако на всякий случай решили проверить.

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Кот вооружился металлоискателем и взялся за дело. Он начал с чердака и заметил, что в одном месте доски были уже немного приподняты. А устройство показало, что под полом действительно есть что-то спрятано.

Кит воспользовался металлоискателем / Фото YouTube-канал RediscoverLost

Чтобы зря не снимать покрытие, мужчина просверлил маленькое отверстие, опустил туда камеру эндоскопа и увидел буквы и цифры на каком металлическом предмете. Он понял – это замочная скважина. Кит осторожно снял доски и поднял на поверхность металлический ящик. Конечно, ключей от него у семьи не было, поэтому пришлось воспользоваться обычным молотком.

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Ящик пришлось открывать молотком / Фото YouTube-канал RediscoverLost

Когда же таинственный предмет в конце концов открыли, то были шокированы: там лежали целые пачки денег по 5 тысяч долларов, перетянутые резинками. Всего там было 46 тысяч долларов – целое состояние!

Только я раскрыл коробку, я увидел старые банкноты, связанные с валютными резинками, и понял, что нашел клад,

– рассказывает Кит

Под полом было 46 тысяч долларов / Фото YouTube-канал RediscoverLost

Кладоискатель был поражен находкой / Фото YouTube-канал RediscoverLost

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Отдельные купюры были датированы 1934, 1935 и 1950 годами. Семья не догадывается, зачем их дедушка спрятал под полом на чердаке такую ​​большую сумму наличных. Однако они очень рады, что наконец нашли эти деньги, ведь больше можно не гадать, есть ли у их дома сокровище или нет.