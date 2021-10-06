Компанія добре відпочивала, але несподівано все змінилося. Гість почав приставати до однієї з дівчат, проте йому відмовили. Чоловік настільки роздратувався, що повністю розгромив квартиру. Друзі не змогли його зупинити.
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Минулої ночі сталася ситуація, яка дуже мене налякала. Ми з подружкою сиділи в барі, а потім покликали до себе додому кількох людей звідти. Один з чоловіків почав приставати до приятельки, але я попросила його цього не робити. Він засмутився і розтрощив наш дім, – розповіла дівчина, яка зареєстрована в тіктоці під ніком annamartin35.
На квартиру реально страшно глянути: незнайомець перекинув кілька ваз, розбив дзеркало, розлив молоко на підлогу і навіть поламав техніку. Дівчата були шоковані від такої агресії, тому звернулися в поліцію.
Незнайомець розбив дзеркало / Скриншот тікток annamartin35
Хоч в квартирі погром, але з дівчатами, на щастя, все добре. Краще б вони погуляли б зі своїми друзями, а не незнайомцями / Скриншот тікток annamartin35
Підписники блогерки не розуміли, чому дівчата взагалі вирішили покликати незнайомців до себе додому. На їхню думку, це досить небезпечно.
Анна пояснила, що вони цілком культурно відпочивали собі в барі – їм не здавалося, що хлопці будуть настільки неадекватними. Та після цього випадку дівчата закликають усіх добре подумати, перш ніж кликати когось до себе додому. Адже ніколи не знаєш, чого очікувати від незнайомців.