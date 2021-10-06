Компания хорошо отдыхала, но неожиданно все изменилось. Гость начал приставать к одной из девушек, однако ему отказали. Мужчина настолько рассердился, что полностью разгромил квартиру. Друзья не смогли его остановить.

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Прошлой ночью случилась ситуация, которая очень меня напугала. Мы с подружкой сидели в баре, а потом позвали к себе домой несколько человек оттуда. Один из мужчин начал приставать к приятельнице, но я попросила его этого не делать. Он расстроился и разгромил дом, – рассказала девушка, которая зарегистрирована в тиктоке под ником annamartin35.

На квартиру реально страшно взглянуть: незнакомец перевернул несколько ваз, разбил зеркало, разлив молоко на пол и даже сломал технику. Девушки были шокированы от такой агрессии, поэтому обратились в полицию.

Незнакомец разбил зеркало / Скриншот тикток annamartin35

Хотя в квартире погром, но с девушками, к счастью, всё хорошо. Но лучше бы они погуляли бы со своими друзьями, а не незнакомцами / Скриншот тикток annamartin35

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Подписчики блогерши не понимали, почему девушки вообще решили позвать незнакомцев к себе домой. По их мнению, это довольно опасно.

Анна объяснила, что они вполне культурно отдыхали себе в баре – им не казалось, что ребята будут настолько неадекватными. Но после этого случая девушки призывают всех хорошо подумать, прежде чем звать кого-то к себе домой. Ведь никогда не знаешь, чего ожидать от незнакомцев.