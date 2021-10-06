Подруги запросили незнайомців до себе додому: це була жахлива помилка

Подруги хотіли продовжити гарний вечір у барі: вони запросили кількох незнайомців до себе додому, щоб весело провести час, але без непристойностей. Та все закінчилося аж занадто невдало.

Компанія добре відпочивала, але несподівано все змінилося. Гість почав приставати до однієї з дівчат, проте йому відмовили. Чоловік настільки роздратувався, що повністю розгромив квартиру. Друзі не змогли його зупинити.

Цікаво Солодко без цукру! Як SHABO єдина в Україні створює природно-напівсолодкі вина

Минулої ночі сталася ситуація, яка дуже мене налякала. Ми з подружкою сиділи в барі, а потім покликали до себе додому кількох людей звідти. Один з чоловіків почав приставати до приятельки, але я попросила його цього не робити. Він засмутився і розтрощив наш дім, – розповіла дівчина, яка зареєстрована в тіктоці під ніком annamartin35.

На квартиру реально страшно глянути: незнайомець перекинув кілька ваз, розбив дзеркало, розлив молоко на підлогу і навіть поламав техніку. Дівчата були шоковані від такої агресії, тому звернулися в поліцію.

Незнайомець розбив дзеркало / Скриншот тікток annamartin35

Хоч в квартирі погром, але з дівчатами, на щастя, все добре. Краще б вони погуляли б зі своїми друзями, а не незнайомцями / Скриншот тікток annamartin35

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Підписники блогерки не розуміли, чому дівчата взагалі вирішили покликати незнайомців до себе додому. На їхню думку, це досить небезпечно.

@annamartin35 update on the man who trashed my apartment bc my friend wouldn’t sleep with him :) ♬ original sound - Anna Martin

Анна пояснила, що вони цілком культурно відпочивали собі в барі – їм не здавалося, що хлопці будуть настільки неадекватними. Та після цього випадку дівчата закликають усіх добре подумати, перш ніж кликати когось до себе додому. Адже ніколи не знаєш, чого очікувати від незнайомців.