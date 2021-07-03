Дівчата зірвали красиву квітку і пошкодували: вони ледве прокинулися зранку

Американки не змогли пройти повз красиву жовту квіточку і таки наважилися її зірвати. Після цього їхній сон перетворився на справжнє жахіття – квітка виявилась токсичною.

Дівчата вирішили зробити кілька фотографій із квіткою для свого інстаграму. Саме в той момент вони випадково вдихнули її аромат – він виявився просто фантастичним. Наступні кілька годин дівчата не переставали нюхати квітку.

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Ми з найкращою подругою знайшли цю красиву квітку і цілу ніч глибоко вдихали її аромат. Коли ми приїхали на день народження нашого приятеля, то вже почували себе дуже погано, – розповідає блогерка songsbyralph на ім’я Рафаелла.

Дівчата не могли перестати нюхати квітку / Скриншот тікток songsbyralph

Дівчата зрозуміли, що з ними щось не так, тому швидко поїхали додому. Але це був лише початок справжнього жахіття. В цю ніч Рафаелла вперше в житті відчула, що таке сонний параліч. Це – особливий стан організму, коли людина не може поворухнутися під час засинання чи прокидання. Інколи в цей час можуть бути галюцинації.

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Я спробувала заснути, але мені снилися дуже страшні сни. Тоді я вперше пережила сонний параліч, – написала блогерка.

Зранку дівчата відразу почали гуглити, що це за квітка. Виявляється, вони понюхали бругмансію (інша назва – Труба ангела, – Life 24). Пилок квітки може спричинити мігрень, рвоту, запаморочення тощо.

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"Виявилося, що ця квітка дуже отруйна. І ми, самі того не знаючи, накачали себе токсичними речовинами як ідіоти", – підсумовує блогерка.