Девушки решили сделать несколько фотографий с цветком для своего инстаграма. Именно в тот момент они случайно вдохнули его аромат – он оказался просто фантастическим. Следующие несколько часов девушки продолжали нюхать цветок.

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Мы с лучшей подругой нашли этот красивый цветок и всю ночь глубоко вдыхали его аромат. Когда мы приехали на день рождения нашего друга, то уже чувствовали себя очень плохо, – рассказывает блогерша songsbyralph по имени Рафаэлла.

Девушки не могли перестать нюхать цветок / Скриншот тикток songsbyralph

Девушки поняли, что с ними что-то не так, поэтому быстро поехали домой. Но это было только начало настоящего кошмара. В эту ночь Рафаэлла впервые в жизни почувствовала, что такое сонный паралич. Это – особое состояние организма, когда человек не может пошевелиться во время засыпания или пробуждения. Иногда в это время могут быть галлюцинации.

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Я попыталась уснуть, но мне снились очень страшные сны. Тогда я впервые пережила сонный паралич, – написала блогерша.

Утром девушки сразу начали гуглить, что это за цветок. Оказывается, они понюхали бругмансию (другое название – Труба ангела, – Life 24). Пыльца цветка может вызвать мигрень, рвоту, головокружение и тд.

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"Оказалось, что этот цветок очень ядовитый. И мы, сами того не зная, накачали себя токсичными веществами как идиоты", – заключает блогерша.