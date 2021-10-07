Дівчина 113 днів щовечора розмальовувала стіну квартири: результати крутого челенджу

Жителька Великої Британії знайшла для себе цікавий спосіб не нудьгувати на карантині. Як справжня художниця, вона почала вести своєрідний щоденник, "замальовуючи" кожен день на білій стіні у своїй квартирі. Дивовижний результат роботи, що тривала понад 3 місяці – у матеріалі.

Свій проєкт дівчина розпочала 25 березня 2020 року, коли Велика Британія ввела карантинні обмеження. Сподіваючись, що така подія стається лише раз у життя, художниця захотіла якось закарбувати цей незвичний період. Тож зробила це єдиним можливим для неї способом – малюнком.

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Дівчина пригадує, як дійшла до ідеї просто малювати кожен день на стіні: "Я думала, якби ж мені знайти полотно, досить велике, щоб записувати туди свій щоденний досвід за тижні й місяці...Раптом порожня стіна моєї квартири стала дуже привабливою".

Кожен етап розмальовування стіни художниця фотографувала, а зараз вирішила поділитись таким незвичайним досвідом та своєю творчістю.

З самого початку домашній улюбленець допомагав дівчині у її роботі

Фото Bored panda

Для такого масштабного проєкту, художниця використовувала лише чорну та синю акрилову фарбу та пензлик. Кожного дня, переважно ввечері, вона записувала свої враження від карантинних днів: кумедні, сумні чи просто буденні події – усе знаходило відображення на стіні її квартири у мініатюрних малюнках.

Для деяких моментів дівчина використовувала ліногравюру. До прикладу, щоб зобразити цього песика

Фото Bored panda

Час летів дуже швидко, і за місяць частина стіни вже була заповнена

Фото Bored panda

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"Маленький келих шампанського завжди допомагав підтримувати потік натхнення!"

Фото Bored panda

"Найскладніше було малювати, сидячи на підлозі"

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут.

Фото Bored panda

Фінал близько. Справа – останні дні, замальовані на цій стіні

Фото Bored panda

Художниця повністю заповнила стіну сценками зі свого життя за 113 днів. Дівчина зізнається, що не знає, чи довго протримається її творчість, проте зараз вона стала для неї цінним нагадування про цікаві і складні часи:

Ця стіна змушує мене пам'ятати, як важливо дорожити дрібними, але важливими речами в житті – від спілкування з друзями та шопінгу до чашки кави після роботи,

– каже художниця

Так виглядає фінальний результат. Масштаби вражають!

Фото Bored panda

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Фото Bored panda