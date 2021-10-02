Хлопець не впевнений, що йому робити в цій ситуації, тому спитався поради у користувачів Reddit. Він пояснив, що так дівчина спробувала розв'язати давню проблему в стосунках.
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Пара зустрічається вже майже 9 років: вони цілком влаштовують один одного. Однак дівчина практично не хоче займатися коханням через низьке лібідо. Але вона переживає, щоб її партнер був задоволений в плані сексу.
Дівчина не може часто займатися коханням через низьке лібідо / Фото Unsplash
У моєї дівчини низьке лібідо, і вона придумала рішення. Вона дивилася якесь телешоу, і там була пара зі схожою ситуацією. Вона сказала, що я можу зробити це з будь-ким. Головне, щоб у мене з коханкою не було емоційного зв’язку, – написав хлопець.
Він чесно зізнався, що збитий з пантелику від такої пропозиції. Адже йому подобається секс із коханою, але у них це відбувається раз на кілька тижнів. До слова, дівчина взагалі не ревнує його ні до кого.
Не всі користувачі Reddit зрозуміли таке прохання від кохано. Вони рекомендують добре подумати, перш ніж щось робити:
- Будьте обережними. Ситуація може ускладнитися, якщо ви справді почнете спати з іншими людьми.
- Вона хоче дозволити тобі спати з іншими, бо сама хоче спати з іншими. Це перше, що мені спало на думку.