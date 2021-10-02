Парень не уверен, что ему делать в этой ситуации, потому спросил совета у пользователей Reddit. Он объяснил, что так девушка попыталась решить давнюю проблему в отношениях.

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Пара встречается уже почти 9 лет: они вполне устраивают друг друга. Однако девушка практически не хочет заниматься любовью из-за низкого либидо. Но она переживает, чтобы ее партнер был доволен в плане секса.

Девушка не может часто заниматься сексом из-за низкого либидо / Фото Unsplash

У моей девушки низкое либидо, и она придумала решение. Она смотрела какое-то телешоу, и там была пара с похожей ситуацией. Она сказала, что я могу сделать это с кем-либо другим. Главное, чтобы у меня с любовницей не было эмоциональной связи, – написал парень.

Он честно признался, что сбит с толку от такого предложения. Ведь ему нравится секс с любимой, но у них это происходит раз в несколько недель. К слову, девушка вообще не ревнует его ни к кому.

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Не все пользователи Reddit поняли такую ​​просьбу от любимой. Они рекомендуют хорошо подумать, прежде чем что-то делать: