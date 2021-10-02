Дівчина дозволила своєму хлопцю зраджувати їй: в чому причина

Хлопець був здивований від дивної пропозиції своєї дівчини, яка дозволила йому спати з будь-якою іншою жінкою. Чому вона це запропонувала – читайте далі на Life 24.

Хлопець не впевнений, що йому робити в цій ситуації, тому спитався поради у користувачів Reddit. Він пояснив, що так дівчина спробувала розв'язати давню проблему в стосунках.

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Пара зустрічається вже майже 9 років: вони цілком влаштовують один одного. Однак дівчина практично не хоче займатися коханням через низьке лібідо. Але вона переживає, щоб її партнер був задоволений в плані сексу.

Дівчина не може часто займатися коханням через низьке лібідо / Фото Unsplash

У моєї дівчини низьке лібідо, і вона придумала рішення. Вона дивилася якесь телешоу, і там була пара зі схожою ситуацією. Вона сказала, що я можу зробити це з будь-ким. Головне, щоб у мене з коханкою не було емоційного зв’язку, – написав хлопець.

Він чесно зізнався, що збитий з пантелику від такої пропозиції. Адже йому подобається секс із коханою, але у них це відбувається раз на кілька тижнів. До слова, дівчина взагалі не ревнує його ні до кого.

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Не всі користувачі Reddit зрозуміли таке прохання від кохано. Вони рекомендують добре подумати, перш ніж щось робити: