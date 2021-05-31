Дівчина хотіла вразити друга на вечірці, але перестаралась: вона знищила стіл

Американська блогерка зробила один невдалий стрибок – і стала шалено популярною. Її кумедну спробу сподобатися хлопцю оцінили вже майже 10 мільйонів людей.

Лілі Манурунг поділилася невдачею на своїй сторінці у тіктоці rllylili. Вона пояснила, що зустріла красивого хлопця на вечірці і вирішила вразити його чимось особливим.

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Компанія якраз бавилася в популярну гру "бір-понг". Це – своєрідний різновид пінг-понгу, у якому потрібно закинути тенісну кульку у невеликі паперові горнятка. Лілі була в одній команді із симпатичним юнаком.

Лілі з другом/ Скриншот тікток rllylili

Через якийсь час черга кидати кульку дійшла до Лілі. Дівчина різко підстрибнула, але далі щось пішло не так.

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Дівчина зламала стіл / Скриншот тікток rllylili

Вона повністю впала на стіл, від чого він просто зламався. Досить ефектна спроба підкорити хлопця закінчилася повним фіаско.

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Підписники Лілі вирішили, що дівчина просто не вміє грати в цю гру або перехвилювалася. Адже вона зробила дивну помилку: