Тесса (ім’я блогерки, – Life 24) розпереживалася, що після цього конфузу їй заборонять відвідувати тренажерний зал. Однак все обійшлося! Історія дівчини завірусилася у тіктоці: станом на зараз відео набрало понад 7 мільйонів переглядів.

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Зі мною щойно сталася найбільш неприємна річ, яка була в мене в житті. І я не знаю, чи можу взагалі про це говорити. Але почнімо, – заінтригувала дівчина у відео.

Під час тренування Тесса робила станову тягу: дівчина показала на відео, як потрібно виконувати цю вправу. Весь цей час вона не зауважувала, що з її шортами щось не те.

Стартова позиція у становій тязі / Скриншот тікток tessa.conway

Після кількох підходів дівчина вирішила сходити в туалет, де сильно вжахнулася й запанікувала. Адже на шортах була дірка в дуже специфічному місці.

Я йду в туалет. Я знімаю шорти. А там дірка в інтимній зоні. Як я цього не відчула, я не розумію, але вона там була… Ще одна "важлива інформація" – я була без спідньої білизни, – розповіла Тесса.

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Попри це, наступного дня дівчина пішла в той самий тренажерний зал, і все було цілком нормально. Користувачі тіктоку підтримали Тессу, але в них було кілька питань: