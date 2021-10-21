Тесса (имя блогерши – Life 24) распереживалась, что после этого конфуза ей запретят посещать тренажерный зал. Однако все обошлось! История девушки завирусилась в тиктоке: видео набрало более 7 миллионов просмотров.

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Со мной только что произошла самая неприятная вещь, которая была у меня в жизни. И я не знаю, могу ли вообще об этом говорить. Но начнем, – заинтриговала девушка в видео.

Во время тренировки Тесса делала становую тягу: девушка показала на видео, как нужно выполнять это упражнение. Все это время она не замечала, что с ее шортами что-то не то.

Стартовая позиция в становой тяге / Скриншот тикток tessa.conway

После нескольких подходов девушка решила сходить в туалет, где сильно ужаснулась и запаниковала. Ведь на шортах была дыра в очень специфическом месте.

Я иду в туалет. Я снимаю шорты. А там дыра в интимной зоне. Как я этого не почувствовала, я не понимаю, но она там была... Еще одна "важная информация" – я была без нижнего белья, – рассказала Тесса.

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Несмотря на это, на следующий день девушка пошла в тот же тренажерный зал, и все было вполне нормально. Пользователи тиктока поддержали Тессу, но в них было несколько вопросов: