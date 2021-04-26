Дівчина ледь не нокаутувала хлопця під час пропозиції: кумедне відео

Американець хотів здивувати свою дівчину ефектною пропозицією прямо на рингу. Йому дуже пощастило: один невдалий рух – і кохана могла б ненароком вдарити його ногою по обличчю.

Лейні Лак – професійна спортсменка із США, яка займається реслінгом. На одному із спільних тренувань хлопець зробив Лейні пропозицію, від чого вона була просто шокована.

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У найвідповідальніший момент дівчина відпрацьовувала один із прийомів і могла випадково нокаутувати коханого. Але він все розрахував.

Лейні та її хлопець / Фото твітер Laynie Luck

Коли дівчина відстрибнула від канатів, хлопець різко витягнув колечко і опустився на одне коліно. Лейні здивувалася від такої імпровізації і ледь не розплакалася.

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Повне відео пропозиції дівчина закинула у свій твітер. За добу воно вже набрало понад 300 тисяч переглядів!

Такий романтичний момент зворушив підписників молодої спортсменки. Коментар під відео залишив навіть легендарний реслер Мік Фолі.

Мабуть, саме так виглядає найкраща пропозиція руки та серця, – прокоментував Мік Фолі.