26-річна дівчина на ім’я Джордан поділилася цікавою історією у своєму тіктоці dogs_over_ppl. Вона пояснила, що з самого дитинства дещо погано чує на одне вухо: усі звуки були тихими та приглушеними.

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З роками дівчина звикла до такої особливості: вона взагалі перестала через це переживати. Та цього літа сталося неприємне загострення: вухо дуже різко заболіло. Джордан думала, що це через алергію.

Блогерка Джордан / Скриншот тікток dogs_over_ppl

Дівчина відвідала свого лікаря, який направив її до отоларинголога. Дивовижно, але цей професіонал за кілька хвилин розгадав загадку, яка тривала аж 22 роки. Виявляється, що дівчина не мала проблеми зі слухом: вона просто майже усе життя носила у вусі предмет, який заважав їй нормально чути.

Ще у 1999 році лікар поставив їй у вухо невелику паличку з ваткою під час лікування запалення. З роками, звісно, про неї усі забули. А саме зараз вона трішки злізла, чим спричинила ще одне невелике запалення.

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Що витягнули з вуха Джордан / Скриншот тікток dogs_over_ppl

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У дівчини просто не було слів – вона нарешті позбулася від цієї неприємної проблеми. Щоправда, Джордан не збирається викидати паличку. А навпаки – вона хоче зберегти її на пам’ять про цю дивовижну історію.