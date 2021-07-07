26-летняя девушка по имени Джордан поделилась интересной историей в своем тиктоке dogs_over_ppl. Она объяснила, что с самого детства плохо слышит на одно ухо: все звуки были тихими и приглушенными.

Интересно Ужин с вином: игристое SHABO Special Edition полусухое розовое и салат с клубникой

С годами девушка привыкла к такой особенности – она вообще перестала из-за этого переживать. Но этим летом произошло неприятное обострения: ухо очень резко заболело. Джордан думала, что это из-за аллергии.

Блогерша Джордан / Скриншот тикток dogs_over_ppl

Девушка посетила своего врача, который направил его к отоларингологу. Удивительно, но этот профессионал через несколько минут разгадал загадку, которая длилась аж 22 года. Оказывается, что девушка не имела проблем со слухом: она просто почти всю жизнь носила в ухе предмет, который мешал ей нормально слышать.

Еще в 1999 году доктор положил ей в ухо небольшую трубочку с ватой во время лечения воспаления. С годами, конечно, о ней все забыли. А именно сейчас она немного слезла, чем вызвала еще одно небольшое воспаление.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Что вытянули с уха Джордан / Скриншот тікток dogs_over_ppl

Интересно Женщина случайно годами ела испорченную пищу: все из-за сломанного холодильника

У девушки просто не было слов – она ​​наконец-то избавилась от этой неприятной проблемы. Правда, Джордан не собирается выбрасывать палочку. А наоборот – она ​​хочет сохранить ее на память об этой удивительной истории.