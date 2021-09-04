21-річний хлопець нудьгував собі в черзі до каси, тому вирішив попереписуватися зі своєю коханою. В цей момент молода дівчина, яка стояла перед ним, влаштувала серйозний скандал.

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Дівчина повернулася і побачила телефон в моїй руці, а потім подивилася в очі. Вона перелякалася, стверджуючи, що я знімав її на відео. Так, мій телефон був направлений в бік її спини. Але я не фотографував її, – переконує автор допису.

Хлопець думав, що все вдасться спокійно вирішити. Але ні: дівчина вимагала, щоб він показав свій телефон. Хлопець відмовився це робити і почалось щось грандіозне.

Дівчині здалося, що незнайомець її знімав на телефон / Фото Unsplash

Вона підняла галас та змусила інших клієнтів просити мене показати їй мій телефон. Я не хотів цього робити, бо не хочу, щоб якась незнайомка дивилася, про що я переписуюся з моєю дівчиною (в цей момент на телефоні був відкритий діалог, – Ред), – згадує хлопець.

Дівчина почала переконувати всіх, що незнайомець дивно на неї дивився. До конфлікту долучився ще й менеджер супермаркету. Усі просили, щоб хлопець показав свій телефон. Він добряче вилаявся, кинув свій кошик та й пішов з супермаркету.

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Хлопець спитався у користувачів Reddit, чи правильно вчинив у цій ситуації. Адже почував він себе дуже зле після цього. А на думку його мами, потрібно було просто показати телефон та й забути про це все. Ось найпопулярніші коментарі від інших людей: