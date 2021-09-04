21-летний парень скучал себе в очереди в кассу, поэтому решил попереписываться со своей возлюбленной. В этот момент молодая девушка, которая стояла перед ним, устроила серьезный скандал.

Интересно Очаровательно и атмосферно: незабываемая вечеринка ELLE в Центре культуры вина SHABO

Девушка обернулась и увидела телефон в моей руке, а потом посмотрела в глаза. Она испугалась, утверждая, что я снимал ее на видео. Да, мой телефон был направлен в сторону ее спины. Но я не фотографировал ее, – убеждает автор публикации.

Парень думал, что все удастся спокойно решить. Но нет: девушка требовала, чтобы он показал свой телефон. Парень отказался это делать и началось что-то грандиозное.

Девушке показалось, что незнакомец снимал ее на телефон / Фото Unsplash

Она подняла шум и заставила других клиентов просить меня показать ей мой телефон. Я не хотел этого делать, потому что не хочу, чтобы какая-то незнакомка смотрела, о чем я переписываюсь с моей девушкой (в этот момент на телефоне был открыт диалог, – Ред), – вспоминает парень.

Девушка начала убеждать всех, что незнакомец странно на нее смотрел. На разборки пришел еще и менеджер супермаркета. Все просили, чтобы парень показал свой телефон. Он сильно выругался, бросил свою корзину и пошел из супермаркета.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Парень спросил у пользователей Reddit, правильно ли поступил в этой ситуации. Ведь чувствовал он себя очень плохо после этого. А по мнению его мамы, нужно было просто показать телефон и забыть об этом. Вот самые популярные комментарии от других людей: