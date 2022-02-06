21-річна Еддісон, так звуть дівчина, розповіла усю історію у своєму тіктоці addi_mccall. Вона зізнається, що це був один із найгірших днів у її житті. Місяць вийшов аж надто невдалим.

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Як виглядало татуювання

Еддісон вже мала досвід з тату-салонами: дещо раніше їй зробили невеличкий малюнок на спині. Дівчині так сподобалося, що вона вирішила не зупинятися. Тим паче, що тату-салон здивував її приємною пропозицією.

Раніше я робила татуювання на спині. Вам знайоме це відчуття, коли робите перше татуювання і кажете собі: "Мені потрібно ще одне!"?. Так і сталося. Я прийшла у незнайомий салон і потрапила до хлопця, який лише вчився робити татуювання, – розповідає дівчина.

На жаль, Еддісон взагалі не прочитала відгуки про салон, в який потрапила. Її вразила ціна на татуювання. За невеликий малюнок вона мала заплатити всього 13 доларів. Справді чудова вартість. Але дівчина не подумала про наслідки.

У своєму тіктоці Еддісон продемонструвала татуювання, яке хотіла зробити – невеличкий Місяць під ключицею.

Малюнок, який Еддісон хотіла зробити собі під ключицею / Скриншот тікток addi_mccall

Татуювання вийшло дещо невдалим, але хлопчина погодився безплатно його доопрацювати. Через місяць дівчина повернулася в салон. Та стало тільки гірше: туди дали так багато чорнила, що малюнок нагадував печиво або ж ґудзик, але зовсім не Місяць.

Татуювання Еддісон / Скриншот тікток addi_mccall

Що дівчина зробила з татуюванням?

Користувачі тіктоку були вражені від настільки невдалого татуювання. Ось найпопулярніші коментарі:

О ні, це ж реально схоже на печиво, яке згоріло.

Шоколадне печиво. Або, як сказав мій чоловік, опік від сигарети.

Воно схоже на кнопку.

На щастя, дівчина змогла вирішити проблему з татуюванням. Вона почекала, поки шкіра заживе й пішла до знайомого майстра, який переробив все у красиву квітку.

Тепер Місяця взагалі не видно / Скриншот тікток addi_mccall