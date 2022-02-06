21-летняя Эддисон, так зовут девушка, рассказала всю историю в своем тиктоке addi_mccall. Она признается, что это был один из худшихдней в ее жизни. Луна получилась слишком неудачной.

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Как выглядела татуировка

У Эддисон уже был опыт с тату-салонами: раньше ей сделали небольшой рисунок на спине. Девушке так понравилось, что она решила не останавливаться. Тем более что тату-салон удивил приятным предложением.

Раньше я делала татуировку на спине. Вам знакомо это ощущение, когда делаете первую татуировку и говорите себе: "Мне нужно еще одну!"? Так и вышло. Я пришла в незнакомый салон и попала к парню, который учился делать татуировки, – рассказывает девушка.

К сожалению, Эддисон вообще не прочла отзывы о салоне, в который попала. Ее поразила цена на татуировку. За небольшой рисунок она должна была заплатить всего 13 долларов. Действительно отличная стоимость. Но девушка не подумала о последствиях.

В своем тиктоке Эддисон продемонстрировала татуировку, которую хотела сделать – небольшая Луна под ключицей.

Рисунок, который Эддисон хотела сделать себе под ключицей / Addi_mccall / Daily Star

Татуировка получилась немного неудачной, но парень согласился бесплатно ее доработать. Через месяц она вернулась в салон. Но стало только хуже: туда дали так много чернил, что рисунок напоминал печенье или пуговицу, но совсем не Луну.

Татуировка Эддисон / Скриншот тикток addi_mccall / Daily Star

Что девушка сделала с татуировкой?

Пользователи тиктока были поражены от столь неудачной татуировки. Вот самые популярные комментарии:

О нет, это же реально похоже на сгоревшее печенье.

Шоколадное печенье. Или, как сказал мой муж, ожог от сигареты.

Оно похоже на кнопку.​

К счастью, девушка смогла решить проблему с татуировкой. Она подождала, пока кожа заживет и пошла к знакомому мастеру, который все полностью переделал.

Теперь Луны вообще не видно / Скриншот тикток addi_mccall / Daily Star