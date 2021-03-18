Британку друзі постійно називають не інакше як Рапунцель. Усе через те, що її волосся досягає майже 2 метрів у довжину! Дізнайтесь, чому так сталось і як їй живеться з таким волоссям.

30-річна британська співачка Зіба Келлі стала відома зовсім не завдяки своїм вокальним талантам. Її знають через схожість з діснеївською героїнею Рапунцель. Вона каже, що її волосся – найдовше у Великій Британії.

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У дитинстві вона, як і більшість дівчат, носила звичайну зачіску. Проте у 17 вона твердо вирішила, що хоче відростити довжелезне волосся – і дотримала свого слова.

Так дівчина виглядала у дитинстві / Фото Daily Mail

На диво, її волосся почало швидко рости – щомісяця воно ставало довшим майже на 5 сантиметрів. Зовсім скоро воно досягло її попереку, проте дівчині так сподобалась її зачіска, що вона вирішила її не вкорочувати.

Довжина волосся просто вражає / Фото Pure People

Зараз волосся має у довжину 182 сантиметри! Зріст самої дівчини всього 160 сантиметрів, тому її друзі серйозно бояться за неї, коли вона ходить з розпущеним волосся, адже навколо повно небезпек:

Я рідко виходжу надвір з розпущеним волоссям, адже воно волочиться по землі, навіть коли я височенних підборах. Про ескалатори немає й мови,

– розповідає Зіба Келлі

На вулиці з таким волоссям досить важко / Фото Daily Mail

Зіба зізнається, що перші кілька років вона страждала від болю у спині та голові, адже таке волосся – неабияка ноша. А миття голови – це ще той клопіт, адже мокре волосся важить майже 2 кілограми.

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Уявіть лише, що дівчині потрібно півтори години, щоб просто вимити та висушити волосся, і ще ціла година, щоб його розчесати по усій довжині! На таке не кожен би погодився.

Коли я приймаю душ, іноді я підвішую волосся на гачок у кабінці, щоб скинути вагу з шиї та плечей,

– зізнається Зіба

Приймати душ з таким волоссям нелегко / Фото Daily Mail

Попри те, що таке довге волосся завдає дівчині багато незручностей, вона до цього звикла, і відмовляється його обрізати.