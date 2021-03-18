Британку друзья постоянно называют не иначе как Рапунцель. Все потому, что ее волосы достигают почти 2 метров в длину! Узнайте, почему так произошло и как ей живется с такими волосами.

30-летняя британская певица Зиба Келли стала известна совсем не благодаря своим вокальным талантам. Ее знают из-за сходства с диснеевской героиней Рапунцель. Она говорит, что ее волосы – самые длинные в Великобритании.

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В детстве она, как и большинство девушек, носила обычную прическу. Однако в 17 она твердо решила, что хочет отрастить длиннющие волосы – и сдержала свое слово

Так девушка выглядела в детстве / Фото Daily Mail

На удивление, ее волосы начали быстро расти – ежемесячно они становились длиннее почти на 5 сантиметров. Совсем скоро волосы достигли поясницы, однако девушке так понравилась ее прическа, она решила ее не укорачивать.

Длина волос просто поражает / Фото Pure People

Сейчас ее волосы в длину 182 сантиметра! Рост самой девушки всего 160 сантиметров, поэтому ее друзья серьезно опасаются за ее, когда она ходит с распущенными волосы, ведь вокруг полно опасностей:

Я редко выхожу на улицу с распущенными волосами, ведь они волочатся по земле, даже когда я на высоких каблуках. Об эскалаторах нет и речи,

– рассказывает Зиба Келли

На улице с такими волосами достаточно трудно / Фото Daily Mail

Зиба признается, что первые несколько лет она страдала от боли в спине и голове, ведь такие волосы – тяжелая ноша. А мытье головы – это еще те хлопоты, ведь мокрые волосы весят почти 2 килограмма.

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Представьте только, что девушке нужно полтора часа, чтобы просто вымыть и высушить волосы, и еще целый час, чтобы его расчесать по всей длине! На такое не каждый бы согласился.

Когда я принимаю душ, иногда я подвешиваю волосы на крючок в кабинке, чтобы сбросить вес с шеи и плеч,

– признается Зиба

Принимать душ с такими волосами нелегко / Фото Daily Mail

Несмотря на то, что такие длинные волосы приносят девушке много неудобств, она к этому привыкла, и отказывается их обрезать.