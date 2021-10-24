Про свій невдалий досвід дівчина на ім’я Каіша розповіла на сторінці у тіктоці kaishawright01. Відео переглянули понад 200 тисяч разів. Блогерка переконана, що спеціалістка жахливо наростила вії.
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На початку відео дівчина показала, на який саме результат вона сподівалася. Це мали були досить пишні нарощені вії. Але спеціалістка конкретно переборщила.
Такі вії хотіла блогерка / Скриншот тікток kaishawright01
Коли Каіша глянула в дзеркало після процедури, то просто вжахнулася. Вона не могла кліпати очима – вії жахливо заважали й були схожі на гусінь. Крім того, частинки вій взагалі склеїлися між собою.
Вії Каїші після процедури / Скриншот тікток kaishawright01
Я вперше спробувала наростити вії. Все ж таки спеціалістка повернула мені гроші через шість місяців, – розповіла блогерка.
Наступного дня Каіша позбулася від нарощених вій. Підписники дівчини розкритикували роботу майстрині:
- Це не вії, а справжній притулок для комах.
- Чому вони мають настільки брудний вигляд.
- Я навіть не бачу твоїх очей.
- Можна було просто покласти волохату гусінь собі на обличчя.