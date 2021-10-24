О своем неудачном опыте девушка по имени Каиша рассказала в тиктоке kaishawright01. Видео просмотрели более 200 тысяч раз. Блогерша убеждена, что специалистка ужасно нарастила ресницы.
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В начале видео девушка показала, какой именно результат она ожидала. Это должны были быть достаточно пышные наращенные ресницы. Но специалистка конкретно переборщила.
Такие ресницы хотела блогерша / Скриншот тикток kaishawright01
Когда Каиша посмотрела в зеркало после процедуры, то просто ужаснулась. Она не могла моргать глазами – ресницы ужасно мешали и были похожи на гусеницу. Кроме того, частицы ресниц вообще склеились между собой.
Ресницы Каишы после процедуры / Скриншот тикток kaishawright01
Я впервые попробовала нарастить ресницы. Все же специалистка вернула мне деньги через шесть месяцев, – рассказала блогерша.
На следующий день после процедуры Каиша избавилась от ресниц. Подписчики девушки раскритиковали работу мастера:
- Это не ресницы, а настоящий приют для насекомых.
- Почему они настолько грязно выглядят.
- Я даже не вижу твоих глаз.
- Можно было просто положить мохнатую гусеницу себе на лицо.