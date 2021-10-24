Дівчина невдало наростила вії: люди налякані від результату

Австралійська блогерка поділилася результатом невдалого нарощування вій, яке зробили їй у салоні краси. Деякі підписники були шоковані від настільки неякісної роботи.

Про свій невдалий досвід дівчина на ім’я Каіша розповіла на сторінці у тіктоці kaishawright01. Відео переглянули понад 200 тисяч разів. Блогерка переконана, що спеціалістка жахливо наростила вії.

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На початку відео дівчина показала, на який саме результат вона сподівалася. Це мали були досить пишні нарощені вії. Але спеціалістка конкретно переборщила.

Такі вії хотіла блогерка / Скриншот тікток kaishawright01

Коли Каіша глянула в дзеркало після процедури, то просто вжахнулася. Вона не могла кліпати очима – вії жахливо заважали й були схожі на гусінь. Крім того, частинки вій взагалі склеїлися між собою.

Вії Каїші після процедури / Скриншот тікток kaishawright01

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Я вперше спробувала наростити вії. Все ж таки спеціалістка повернула мені гроші через шість місяців, – розповіла блогерка.

Наступного дня Каіша позбулася від нарощених вій. Підписники дівчини розкритикували роботу майстрині: