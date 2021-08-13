Влітку блогерка на ім’я Серая вирішила пофарбувати волосся. Вона це робила вже безліч разів, тому була переконана, що все пройде спокійно. Але так не вийшло: після нанесення фарби Серая відчула невелике подразнення, на яке не звернула уваги. Дівчина спокійно завершила процедуру та лягла спати.

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Блогерка Серая / Скриншот тікток ser.gaya

Зранку усе змінилося: дівчина була в шоці, коли подивилася у дзеркало. Її обличчя страшезно спухло.

Моє обличчя ставало більшим з кожною хвилиною. Також почала боліти шкіра на голові та з’явився хімічний опік, – розповіла блогерка.

Серая одразу звернулася до лікаря у своєму містечку, але він не допоміг: сказав, що вперше таке бачить. Тому їй довелося їхати в інше місто. На щастя, вже через кілька днів лікування набряк зменшився.

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Серая після фарбування / Скриншот тікток ser.gaya

Дівчина більше не збирається повторювати таких помилок. Тепер, якщо вона й захоче фарбуватися, то обов’язково робитиме тест, який покаже, як шкіра реагує на конкретну фарбу для волосся.

Це було дійсно страшно. Мені пощастило, що реакція шкіри була не дуже сильною. Я зробила це відео, щоб ви були обережними, – розповіла Серая.