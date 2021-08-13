Летом блогерша по имени Сэрая решила покрасить волосы. Она это делала уже много раз, поэтому была уверена, что все пройдет спокойно. Но так не получилось: после нанесения краски Сэрая почувствовала небольшое раздражение, на которое не обратила внимания. Девушка спокойно завершила процедуру и легла спать.

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Блогерша Сэрая / Скриншот тикток ser.gaya

Утром все изменилось: она была в шоке, когда посмотрела в зеркало. Ее лицо ужасно распухло.

Мое лицо становилось больше с каждой минутой. Также начала болеть кожа на голове и появился химический ожог, – рассказала блогерша.

Сэрая сразу обратилась к врачу в своем городе, но он не помог: сказал, что впервые такое видит. Поэтому пришлось ехать в другой город. К счастью, уже через несколько дней лечения отек уменьшился.

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Сэрая после того, как покрасила волосы / Скриншот тикток ser.gaya

Девушка больше не собирается повторять таких ошибок. Теперь, если она и захочет краситься, то обязательно сделает тест, который покажет, как кожа реагирует на конкретную краску для волос.

Это было действительно страшно. Мне повезло, что реакция кожи была не очень сильной. Я сделала это видео, чтобы вы были осторожны, – рассказала Сэрая.