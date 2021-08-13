Дівчина невдало пофарбувала волосся: у неї серйозно спухло обличчя – фото

Блогерка всього лиш помалювала волосся, а вже на наступний день летіла до лікарів. У неї просто жахливо спухло обличчя. Вона підозрює, що її шкіра не сприйняла фарбу.

Влітку блогерка на ім’я Серая вирішила пофарбувати волосся. Вона це робила вже безліч разів, тому була переконана, що все пройде спокійно. Але так не вийшло: після нанесення фарби Серая відчула невелике подразнення, на яке не звернула уваги. Дівчина спокійно завершила процедуру та лягла спати.

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Блогерка Серая / Скриншот тікток ser.gaya

Зранку усе змінилося: дівчина була в шоці, коли подивилася у дзеркало. Її обличчя страшезно спухло.

Моє обличчя ставало більшим з кожною хвилиною. Також почала боліти шкіра на голові та з’явився хімічний опік, – розповіла блогерка.

Серая одразу звернулася до лікаря у своєму містечку, але він не допоміг: сказав, що вперше таке бачить. Тому їй довелося їхати в інше місто. На щастя, вже через кілька днів лікування набряк зменшився.

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Серая після фарбування / Скриншот тікток ser.gaya

Дівчина більше не збирається повторювати таких помилок. Тепер, якщо вона й захоче фарбуватися, то обов’язково робитиме тест, який покаже, як шкіра реагує на конкретну фарбу для волосся.

Це було дійсно страшно. Мені пощастило, що реакція шкіри була не дуже сильною. Я зробила це відео, щоб ви були обережними, – розповіла Серая.