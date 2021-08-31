Сама подорож відбулася ще в докарантинні часи – у 2018 році. Та відео про поїздку блогерка опублікувала лише нещодавно у своєму тіктоці: вона 42 години добиралася із австралійського міста Перт до Лондона.

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Весь час дівчина знімала, як несе улюблений тортик своєї подружки. Він встиг побувати у самому Перті, в Абу-Дабі, а згодом нарешті прилетів до Лондона. Сумно визнавати, що цей тортик подорожував більше, ніж майже кожен з нас за останні роки.

Блогерка Імоджен, яка привезла подружці тортик через пів світу / Скриншот тікток imogenblow

Після поїздки в лондонському метро тортик нарешті опинився в руках подружки. Вона була неймовірно щасливою: лише подивіться на її реакцію.

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Підписники блогерки були вражені від такої кумедної та щирої історії. Ось найпопулярніші коментарі: