Само путешествие состоялось еще в докарантинные времена – в 2018 году. Но видео о поездке блогерша опубликовала лишь недавно в своем тиктоке: она 42 часа добиралась с австралийского города Перт в Лондон.

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Все время девушка снимала, как несет любимый тортик своей подружки. Он успел побывать в самом Перте, в Абу-Даби, а затем наконец-то прилетел в Лондон. Печально осознавать, что этот тортик путешествовал больше, чем почти каждый из нас за последние годы.

Блогерша Имоджен, которая привезла подружке тортик через полмира / Скриншот тикток imogenblow

После поездки в лондонском метро тортик наконец-то оказался в руках подружки. Она была невероятно счастливой: только посмотрите на ее реакцию.

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Подписчики блогерши были поражены от такой смешной и искренней истории. Вот самые популярные комментарии: