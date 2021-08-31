Само путешествие состоялось еще в докарантинные времена – в 2018 году. Но видео о поездке блогерша опубликовала лишь недавно в своем тиктоке: она 42 часа добиралась с австралийского города Перт в Лондон.
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Все время девушка снимала, как несет любимый тортик своей подружки. Он успел побывать в самом Перте, в Абу-Даби, а затем наконец-то прилетел в Лондон. Печально осознавать, что этот тортик путешествовал больше, чем почти каждый из нас за последние годы.
Блогерша Имоджен, которая привезла подружке тортик через полмира / Скриншот тикток imogenblow
После поездки в лондонском метро тортик наконец-то оказался в руках подружки. Она была невероятно счастливой: только посмотрите на ее реакцию.
Подписчики блогерши были поражены от такой смешной и искренней истории. Вот самые популярные комментарии:
- Боже мой, это просто невероятно.
- Представляю, насколько благодарной была твоя подружка.
- Ты серьезно постаралась.
- Представьте, что она проехала полмира с шоколадным тортиком, а подружка его не любит.