Дівчина облетіла пів світу, щоб привезти подружці тортик

31 серпня 2021 , 18:49
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Джерело:

тікток imogenblow

Якщо ви багато не подорожували цього літа – то від цього відео можна легенько сплакнути. Дівчина облетіла половину земної кулі, щоб привести на день народження подружці тортик.

Сама подорож відбулася ще в докарантинні часи – у 2018 році. Та відео про поїздку блогерка опублікувала лише нещодавно у своєму тіктоці: вона 42 години добиралася із австралійського міста Перт до Лондона.

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Весь час дівчина знімала, як несе улюблений тортик своєї подружки. Він встиг побувати у самому Перті, в Абу-Дабі, а згодом нарешті прилетів до Лондона. Сумно визнавати, що цей тортик подорожував більше, ніж майже кожен з нас за останні роки.

Блогерка Імоджен, яка привезла подружці тортик через пів світу / Скриншот тікток imogenblow

Після поїздки в лондонському метро тортик нарешті опинився в руках подружки. Вона була неймовірно щасливою: лише подивіться на її реакцію.

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@imogenblow

Even in the toilet ##traveltiktok ##travelthrowback

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Підписники блогерки були вражені від такої кумедної та щирої історії. Ось найпопулярніші коментарі:

  • Боже мій, це просто неймовірно.
  • Уявляю, наскільки вдячною булла твоя подружка.
  • Ти серйозно постаралася.
  • Уявіть, що вона проїхала пів світу з шоколадним тортиком, а подружка його не любить.
Автор: Петро Синєокий