Дівчина облетіла пів світу, щоб привезти подружці тортик
Джерело:тікток imogenblow
Якщо ви багато не подорожували цього літа – то від цього відео можна легенько сплакнути. Дівчина облетіла половину земної кулі, щоб привести на день народження подружці тортик.
Сама подорож відбулася ще в докарантинні часи – у 2018 році. Та відео про поїздку блогерка опублікувала лише нещодавно у своєму тіктоці: вона 42 години добиралася із австралійського міста Перт до Лондона.
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Весь час дівчина знімала, як несе улюблений тортик своєї подружки. Він встиг побувати у самому Перті, в Абу-Дабі, а згодом нарешті прилетів до Лондона. Сумно визнавати, що цей тортик подорожував більше, ніж майже кожен з нас за останні роки.
Блогерка Імоджен, яка привезла подружці тортик через пів світу / Скриншот тікток imogenblow
Після поїздки в лондонському метро тортик нарешті опинився в руках подружки. Вона була неймовірно щасливою: лише подивіться на її реакцію.Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO.
Підписники блогерки були вражені від такої кумедної та щирої історії. Ось найпопулярніші коментарі:
- Боже мій, це просто неймовірно.
- Уявляю, наскільки вдячною булла твоя подружка.
- Ти серйозно постаралася.
- Уявіть, що вона проїхала пів світу з шоколадним тортиком, а подружка його не любить.