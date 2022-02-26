Дівчина вже робила з себе Анджеліну Джолі, Мадонну та навіть прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Він вийшов особливо комічно. Окрім цього, Нікі робить різноманітні оптичні ілюзії. Погляньте на цю красу!

Цікаво Дівчина зробила татуювання з прихованим змістом: він непристойний

28-річна Нікі Хілл

Фото інстаграм nickyhillartistry

Шер

Фото інстаграм nickyhillartistry

Мадонна

Фото інстаграм nickyhillartistry

Аджеліна Джолі

Фото інстаграм nickyhillartistry

Ліндсей Лохан

Фото інстаграм nickyhillartistry

Леді Гага

Фото інстаграм nickyhillartistry

Малефісента

Фото інстаграм nickyhillartistry

Дональд Трамп

Фото інстаграм nickyhillartistry

Борис Джонсон

Фото інстаграм nickyhillartistry

Адель

Фото інстаграм nickyhillartistry

Це все – макіяж!

Фото інстаграм nickyhillartistry