Дівчина вже робила з себе Анджеліну Джолі, Мадонну та навіть прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Він вийшов особливо комічно. Окрім цього, Нікі робить різноманітні оптичні ілюзії. Погляньте на цю красу!
Цікаво Дівчина зробила татуювання з прихованим змістом: він непристойний
28-річна Нікі Хілл
Фото інстаграм nickyhillartistry
Шер
Фото інстаграм nickyhillartistry
Мадонна
Фото інстаграм nickyhillartistry
Аджеліна Джолі
Фото інстаграм nickyhillartistry
Ліндсей Лохан
Фото інстаграм nickyhillartistry
Леді Гага
Фото інстаграм nickyhillartistry
Малефісента
Фото інстаграм nickyhillartistry
Дональд Трамп
Фото інстаграм nickyhillartistry
Борис Джонсон
Фото інстаграм nickyhillartistry
Адель
Фото інстаграм nickyhillartistry
Це все – макіяж!
Фото інстаграм nickyhillartistry