Девушка уже делала из себя Анджелину Джоли, Мадонну и даже премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он получился особенно комично. Кроме этого, Ники создает различные оптические иллюзии. Взгляните на эту красоту!

Интересно Девушка сделала татуировку со скрытым смыслом: он неприличен

28-летняя Ники Хилл

Фото инстаграм nickyhillartistry

Шер

Фото инстаграм nickyhillartistry

Мадонна

Фото инстаграм nickyhillartistry

Аджелина Джоли

Фото инстаграм nickyhillartistry

Ліндси Лохан

Фото инстаграм nickyhillartistry

Леди Гага

Фото инстаграм nickyhillartistry

Малефисента

Фото инстаграм nickyhillartistry

Дональд Трамп

Фото инстаграм nickyhillartistry

Борис Джонсон

Фото инстаграм nickyhillartistry

Адель

Фото инстаграм nickyhillartistry

Это все – макияж!

Фото инстаграм nickyhillartistry