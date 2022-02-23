Перед тем, как делать татуировку, следует изучить ее значение и не спешить, как эта пользовательница тиктока. В нашем материале рассказываем о забавно-трагической истории.
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Сделала тату, а потом узнала его значение: девушка в шоке
Казалось бы, обычный ананас не может иметь скрытого непристойного содержания. Так думала и Бриттани Левин из Квинсленда, которая рассказала в сети о своей роковой ошибке.
Девушка отважилась сделать татуировку, а когда рисунок на теле был уже набит, поделилась новостью с подругой. Она сначала переспросила, знает ли Бриттани значение перевернутого ананаса, а потом начала шутить. Как выяснилось, это тайный знак, используемый свингерами, чтобы идентифицировать друг друга на публике.
Сделала тату, а потом узнала значение / Скриншот с видео
Когда девушка поделилась в сети своим открытием, выяснилось, что некоторые подписчики также знали этот знак и подумали, что Бриттани принадлежит к сообществу поисковиков свингерских вечеринок. Они смешно отреагировали в комментариях.
- "Да, каждый раз, когда я видел это, я думал: "Знает ли она?";
- "Я всегда думал, что вы с Джеймсом просто любите какие-то дополнительные веселые вещи";
- "Мне грустно, что ты действительно не знаешь";
- "Ничего плохого в этом, это знак, иди, веселись!";
- "Я всегда хихикал над твоей татуировкой с ананасом".