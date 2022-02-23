Перед тим, як робити татуювання, варто вивчити його значення та не поспішати, як ця користувачка тіктоку. У нашому матеріалі розповідаємо про кумедно-трагічну історію.
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Зробила тату, а тоді дізналась його значення: дівчина шокована
Здавалось би звичайний ананас не може мати прихованого непристойного змісту. Так думала і Бріттані Левін з Квінсленду, яка розповіла у мережі про свою фатальну помилку.
Дівчина наважилась зробити татуювання, а коли малюнок на тілі був вже набитий, поділилась новиною з подругою. Та спершу перепитала, чи знає Бріттані значення перевернутого ананаса, а тоді почала жартувати. Як вияснилось, це таємний знак, який використовують свінгери, аби ідентифікувати один одного на публіці.
Зробила тату, а тоді дізналась значення / Скриншот з відео
Коли дівчина поділилась у мережі своїм відкриттям, вияснилось, що деякі підписники також знали про цей знак і подумали, що Бріттані належить до спільноти пошукачів свінгерських вечірок. Вони кумедно відреагували у коментарях.
- "Так, кожен раз, коли я бачив це, я думав: "Чи вона знає?";
- "Я завжди думав, що ви з Джеймсом просто любите якісь додаткові веселі речі";
- "Мені сумно, що ти насправді не знаєш";
- "Нічого поганого в цьому, це знак, іди, веселись!";
- "Я завжди хихикав над твоїм татуюванням з ананасом".