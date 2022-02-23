Перед тим, як робити татуювання, варто вивчити його значення та не поспішати, як ця користувачка тіктоку. У нашому матеріалі розповідаємо про кумедно-трагічну історію.

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Зробила тату, а тоді дізналась його значення: дівчина шокована

Здавалось би звичайний ананас не може мати прихованого непристойного змісту. Так думала і Бріттані Левін з Квінсленду, яка розповіла у мережі про свою фатальну помилку.

Дівчина наважилась зробити татуювання, а коли малюнок на тілі був вже набитий, поділилась новиною з подругою. Та спершу перепитала, чи знає Бріттані значення перевернутого ананаса, а тоді почала жартувати. Як вияснилось, це таємний знак, який використовують свінгери, аби ідентифікувати один одного на публіці.



Зробила тату, а тоді дізналась значення / Скриншот з відео

Коли дівчина поділилась у мережі своїм відкриттям, вияснилось, що деякі підписники також знали про цей знак і подумали, що Бріттані належить до спільноти пошукачів свінгерських вечірок. Вони кумедно відреагували у коментарях.