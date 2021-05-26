Цю історію блогерка на ім’я Аніра розповіла на своїй сторінці у тіктоці anyrasigma. Вона настільки здивувала користувачів соцмережі, що відео вже переглянули майже 4 мільйони разів.

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Нещодавно Аніра переїхала на нову квартиру, де на неї чекав несподіваний сюрприз, який серйозно потріпав їй нерви. Одного дня вона здавалася собі повною, іншого – трішки стрункішою.

Дівчина не розуміла, в чому справа. Вона навіть почала підозрювати, що страждає на дисморфофобію – психічний розлад, під час якого людина дуже переживає через незначні дефекти або особливості свого тіла.

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Та реальність виявилася куди кумеднішою. Фігура дівчини змінювалася через дзеркало. На цьому фото видно, що в Аніри досить вузькі стегна.

Звичайна фігура Аніри / скриншот тікток anyrasigma

Як тільки вона відійшла трішки правіше, стегна одразу збільшилися.

Фігура Аніри після оптичної ілюзії / скриншот тікток anyrasigma

Дівчина жартома каже, що досі не розуміє, яке з відображень правдивіше. Та принаймні вона може почувати себе спокійно – у неї точно немає психічних розладів. Варто всього лиш змінити дзеркало.

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