Эту историю блогерша по имени Анира рассказала на своей странице в тиктоке anyrasigma. Она настолько удивила пользователей соцсети, что видео уже просмотрели почти 4 миллиона раз.

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Недавно Анира переехала на новую квартиру, где ее ждал неожиданный сюрприз, который серьезно потрепал ей нервы. В один день она казалась себе полной, в другой – немного стройнее.

Девушка не понимала, в чем дело. Она даже начала подозревать, что страдает на дисморфофобию – психическое расстройство, при котором человек очень переживает из-за незначительных дефектов или особенностей своего тела.

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Но реальность оказалась куда забавнее. Фигура девушки менялась из-за зеркала. На этом фото видно, что в Аниры достаточно узкие бедра.

Обычная фигура Аниры / скриншот тикток anyrasigma

Как только она отошла немного правее, бедра сразу увеличились.

Фигура Аниры после оптической илюзии / скриншот тикток anyrasigma

Девушка в шутку говорит, что до сих пор не понимает, какое из отражений правдивее. Но по крайней мере она может чувствовать себя спокойно – у нее точно нет психических расстройств. Стоит всего лишь поменять зеркало.

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