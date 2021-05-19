"Геніальна" ідея: дівчина "поховала" себе, щоб подивитися на реакцію колишнього

Блогерка важко переживала розставання із хлопцем, тому спробувала перевірити, чи залишилися в нього хоч якісь почуття. Вона приготувала справжню "пастку".

Змиритися з розставанням було занадто легким завданням для 28-річної Александрія. Дівчина влаштувала для свого колишнього справжню перевірку на почуття: вона пустила чутку, що померла.

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Пам’ятаю той момент, коли мене кинув бойфренд, а я написала власний некролог. Хотіла подивитися, чи він передзвонить, – розповіла дівчина на своїй сторінці у тіктоці.

28-річна Александрія / скриншот тікток блогерки

Александрія креативно реалізувала ідею: вона обрала "ідеальну" фотографію, написала сумний текст та опублікувала своє творіння у соцмережах.

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"Світла пам’ять. З болем заявляємо, що наша дочка покинула цей світ. Ми будемо сильно сумувати за її любов’ю, сміхом та щедрістю", – так було написано в некролозі.

Фейковий некролог дівчини / скриншот тікток блогерки

Не дивно, що хлопець був шокований від такої звістки. Він одразу дав про себе знати, але інші деталі Александрія не розповіла. Цікаво, що дівчина була дуже задоволена від своєї винахідливісті.

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Та далі все пішло зовсім не за планом: не всі оцінили такий дивний лайфхак від Александрії. Користувачі тіктоку, які переглянули ролик, назвали дівчину токсичною та залишили безліч негативних коментарів. Через деякий час Александрія просто видалила відео. Зараз її сторінка повністю пуста.