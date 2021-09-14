Дівчина показала свою оригінальну сумочку в тіктоці khloekalvina. Хто ж знав, що вона виявиться настільки крихітною… До слова, Хлоя заплатила за неї аж 675 фунтів (близько 25 тисяч гривень)!

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Коли вони кажуть "міні", вони насправді мають на увазі, що це мініатюрні речі, – написала дівчина під відео.

Сумочка, яку придбала Хлоя / скриншот тікток khloekalvina

Перед купівлею Хлоя розуміла, що зможе використовувати сумочку максимум для телефону та грошей. Але вона виявилася ще меншою: дівчина з трудом поклала туди свої документи. На відео можна повністю оцінити, наскільки крихітною була сумочка.

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Відео стало досить популярним у тіктоці. З моменту публікації воно набрало понад 586 тисяч переглядів. Люди співчували Хлої, але не всі зрозуміли, навіщо купляти настільки дорогі сумки: