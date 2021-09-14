Девушка показала свою оригинальную сумочку в тиктоке khloekalvina. Кто же знал, что она окажется настолько крохотной... К слову, Хлоя заплатила за нее аж 675 фунтов (около 25 тысяч гривен)!

Интересно Фестивали вина: почему это важно?

Когда они говорят "мини", они на самом деле имеют в виду, что это миниатюрные вещи, – написала девушка под видео.

Сумочка, которую купила Хлоя / скриншот тикток khloekalvina

Перед покупкой Хлоя понимала, что сможет использовать сумочку максимум для телефона и денег. Но она оказалась еще меньше: девушка с трудом положила туда свои документы. На видео можно полностью оценить, насколько крошечной была сумочка.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Видео стало довольно популярным в тиктоке. С момента публикации оно набрало более 586 тысяч просмотров. Люди сочувствовали девушке, но не все поняли, зачем покупать столь дорогие сумки: