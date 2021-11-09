Відповідне відео американка Вікторія опублікувала на сторінці у тіктоці fatfabfeminist. У своїх роликах дівчина постійно закликає підписників не соромитися власного тіла, а навпаки – прийняти та любити його. Відео переглянули вже понад 11 мільйонів разів!

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Попри це, деякі люди досі намагаються принизити Вікторію через її вагу. Дівчина ж старається не звертати на це увагу. На її думку, найкращий метод боротися із різними тролями – просто блокувати їх у соцмережах.

Ефектна прогулянка по Нью-Йорку

Дівчина обрала досить нестандартний образ для прогулянки містом. На відео можна побачити її цікавий бюстгальтер з мереживом, мініспідницю у клітку та шкіряну куртку. Вікторія доповнила все темним макіяжем та різними аксесуарами.

Образ Вікторії / Скриншот тікток fatfabfeminist

Якщо хочете почувати себе добре, виходьте гуляти Нью-Йорком у спідній білизні з чорною помадою у 15-градусну погоду, – сказала дівчина на відео.

Вікторія випромінювала позитив і не соромилася себе. Вона навіть отримала схвальний комплімент від незнайомки, яка оцінила її образ.

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Відео ви можете переглянути нижче

Багато користувачів тіктоку радісно відреагували на такий нестандартний вчинок від Вікторії. Утім, не обійшлося і без негативних коментарів: хтось вважав такий образ недоречним для прогулянки, а дехто нахабно ображав блогерку через зовнішність: