Соответствующее видео американка Виктория опубликовала на странице в тексте fatfabfeminist. В своих роликах девушка постоянно призывает подписчиков не стесняться собственного тела, а наоборот – принять его и любить. Видео посмотрели уже более 11 миллионов раз!

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Несмотря на это, некоторые люди до сих пор пытаются унизить Викторию из-за ее веса. Девушка старается не обращать на это внимание. По ее мнению, лучший метод бороться с разными троллями – просто блокировать их в соцсетях.

Эффектная прогулка по Нью-Йорку

Девушка выбрала достаточно нестандартный образ для прогулки по городу. На видео можно увидеть интересный бюстгальтер с кружевом, мини-юбку в клетку и кожаную куртку. Виктория дополнила все темным макияжем и разными аксессуарами.

Образ Виктории/ Скриншот тикток fatfabfeminist

Если хотите чувствовать себя хорошо, выходите гулять по Нью-Йорку в нижнем белье с черной помадой в 15-градусную погоду, – сказала девушка на видео.

Виктория излучала позитив и не стыдилась себя. Она даже получила одобрительный комплимент от незнакомки, которая оценила ее образ.

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Видео вы можете просмотреть ниже

Многие пользователи тиктока радостно отреагировали на такой нестандартный поступок от Виктории. Впрочем, не обошлось и без негативных комментариев: кто-то считал такой образ неуместным для прогулки, а некоторые нагло оскорбляли блогершу из-за внешности: