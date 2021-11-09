Соответствующее видео американка Виктория опубликовала на странице в тексте fatfabfeminist. В своих роликах девушка постоянно призывает подписчиков не стесняться собственного тела, а наоборот – принять его и любить. Видео посмотрели уже более 11 миллионов раз!
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Несмотря на это, некоторые люди до сих пор пытаются унизить Викторию из-за ее веса. Девушка старается не обращать на это внимание. По ее мнению, лучший метод бороться с разными троллями – просто блокировать их в соцсетях.
Эффектная прогулка по Нью-Йорку
Девушка выбрала достаточно нестандартный образ для прогулки по городу. На видео можно увидеть интересный бюстгальтер с кружевом, мини-юбку в клетку и кожаную куртку. Виктория дополнила все темным макияжем и разными аксессуарами.
Образ Виктории/ Скриншот тикток fatfabfeminist
Если хотите чувствовать себя хорошо, выходите гулять по Нью-Йорку в нижнем белье с черной помадой в 15-градусную погоду, – сказала девушка на видео.
Виктория излучала позитив и не стыдилась себя. Она даже получила одобрительный комплимент от незнакомки, которая оценила ее образ.
Видео вы можете просмотреть ниже
Многие пользователи тиктока радостно отреагировали на такой нестандартный поступок от Виктории. Впрочем, не обошлось и без негативных комментариев: кто-то считал такой образ неуместным для прогулки, а некоторые нагло оскорбляли блогершу из-за внешности:
- Люблю женщин, которые поддерживают женщин!
- Ты прекрасна! Это видео сделало меня счастливее.
- Ты нас вдохновила! Спасибо тебе.
- Это та энергия, которая так нужна всему миру.
- Кто будет вообще такое носить?
- Люди не имеют ни капли стыда.