Дівчина прогулялася містом у спідній білизні: люди в захваті від неї
Джерело:тікток fatfabfeminist
21-річна блогерка Вікторія вирішила пройтися вулицями Нью-Йорка у сексуальному бюстгальтері з мереживом та мініспідниці. Це була відповідь всіляким хейтерам, які критикують її зовнішність.
Відповідне відео американка Вікторія опублікувала на сторінці у тіктоці fatfabfeminist. У своїх роликах дівчина постійно закликає підписників не соромитися власного тіла, а навпаки – прийняти та любити його. Відео переглянули вже понад 11 мільйонів разів!
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Попри це, деякі люди досі намагаються принизити Вікторію через її вагу. Дівчина ж старається не звертати на це увагу. На її думку, найкращий метод боротися із різними тролями – просто блокувати їх у соцмережах.
Ефектна прогулянка по Нью-Йорку
Дівчина обрала досить нестандартний образ для прогулянки містом. На відео можна побачити її цікавий бюстгальтер з мереживом, мініспідницю у клітку та шкіряну куртку. Вікторія доповнила все темним макіяжем та різними аксесуарами.
Образ Вікторії / Скриншот тікток fatfabfeminist
Якщо хочете почувати себе добре, виходьте гуляти Нью-Йорком у спідній білизні з чорною помадою у 15-градусну погоду, – сказала дівчина на відео.
Вікторія випромінювала позитив і не соромилася себе. Вона навіть отримала схвальний комплімент від незнайомки, яка оцінила її образ.Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут.
Відео ви можете переглянути нижче
Багато користувачів тіктоку радісно відреагували на такий нестандартний вчинок від Вікторії. Утім, не обійшлося і без негативних коментарів: хтось вважав такий образ недоречним для прогулянки, а дехто нахабно ображав блогерку через зовнішність:
- Люблю жінок, які підтримують жінок!
- Ти прекрасна! Це відео зробило мене щасливішою.
- Ти нас надихнула! Дякуємо тобі.
- Це та енергія, яка так потрібна всьому світу.
- Хто буде таке взагалі носити?
- Люди не мають ні каплі сорому.