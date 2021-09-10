Люди по-різному реагують на творчість блогерки. Дехто не розуміє, навіщо взагалі це робити. Хоч такий манікюр має оригінальний вигляд, та є досить непрактичним. Ось, наприклад, манікюр з арахісовим маслом. Відео переглянули аж 18 мільйонів разів!

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Добре, арахісове масло – це ще терпимо. А як щодо зарядки до телефону? Саме так, блогерка умудрилася зробити навіть такий манікюр. Це відео набрало ще більше переглядів – аж 26 мільйонів!

Зазвичай дівчина накладає їжу чи будь-що інше на ніготь, після чого покриває все акрилом або використовує пластини. Коли композиція застигає, вона обпилює її, щоб манікюр виглядав красиво. Дивіться, як дівчина круто зробила нігті із нектарином!

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Манікюр із зубною щіткою. Чому б і ні?

Така творчість зробила блогерку неймовірно популярною! Зараз за нею стежать понад 6 мільйонів людей у тіктоці! Більше відео можете переглянути саме там.