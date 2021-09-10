Люди по-разному реагируют на творчество блогерши. Некоторые не понимают, зачем вообще это делать. Хотя такой маникюр оригинально выглядит, но он достаточно непрактичный. Вот, например, маникюр с арахисовым маслом. Видео просмотрели аж 18 миллионов раз!

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Хорошо, арахисовое масло – это еще терпимо. А как насчет зарядки к телефону? Именно так, блогерша умудрилась сделать даже такой маникюр. Это видео набрало еще больше просмотров – аж 26 миллионов!

Обычно девушка накладывает еду или что-либо другое на ноготь, после чего покрывает все акрилом или использует пластины. Когда композиция застывает, она доделывает ее, чтобы маникюр выглядел красиво. Смотрите, как девушка круто сделала ногти с нектарином!

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Маникюр с зубной щеткой. Почему бы и нет?

Такое творчество сделало блогершу невероятно популярной! Сейчас за ней следят более 6 миллионов человек в тиктоке! Больше видео можете посмотреть именно там.